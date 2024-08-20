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قتل 42 امرأة.. هروب مصاص دماء النساء من سجن كيني
دوليات
2024-08-20 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,114 مشاهدة
هرب قاتل متسلسل مشتبه بارتكابه عشرات جرائم القتل بحق النساء وإلقاء جثثهن في القمامة من سجنه في هروب جماعي.
وكان كولينز خالوشا محتجزا في زنزانة في العاصمة الكينية نيروبي عندما شق هو و12 سجينا إريتريا طريقهم عبر شبكة سلكية.
وألقي القبض على الرجل البالغ 33 عامًا، والذي وصفته الشرطة بأنه "مصاص دماء" و"مريض نفسي"، الشهر الماضي عندما تم العثور على جثث شابات في محجر مهجور.
وتزعم الشرطة أن المتهم اعترف بقتل 42 امرأة من بينهن زوجته، لكن محاميه قال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات، وينفي ممثلو الادعاء تعرضه لسوء المعاملة.
وأمر قاض الأسبوع الماضي ببقاءه رهن الاحتجاز لمدة 30 يوما بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها. وقال جيلبرت ماسينجلي القائم بأعمال قائد الشرطة: "الهروب على الأرجح تم بمساعدة من الداخل".
وأضاف أن "8 ضباط كانوا في الخدمة في ذلك الوقت تم إيقافهم عن العمل ووضعوا رهن الاحتجاز"، مضيفًا أن وحدة الشؤون الداخلية تحقق في الأمر.
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