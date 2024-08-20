هجوم صاروخي على شمال "إسرائيل" والجولان

أفادت مصادر إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن شمال "إسرائيل" يتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان.

وقالت المصادر إن "وابلا كثيفا من الصواريخ والطائرات المسيرة سقطت في تلك المناطق".





وأطلق وابل كثيف من الصواريخ على قرية شمرا في الجليل الغربي والجولان السوري المحتل. وسمع دوي أصوات انفجارات في عمق الجليل الغربي بعد صلية صاروخية جديدة انطلقت من جنوب لبنان.وأطلق وابل كثيف من الصواريخ على قرية شمرا في الجليل الغربي والجولان السوري المحتل.

وقام "الجيش الإسرائيلي" بقصف مناطق في جنوب لبنان ردا على الهجوم بالصواريخ والمسيرات.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي حنين وبيت ليف في جنوب لبنان.