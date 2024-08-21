بعمر 4 سنوات.. اعتداء جنسي على طفلتين في مومباي

وتأتي الاحتجاجات في بادلابور، على بعد نحو 50 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند، وسط مظاهرات تجتاح البلاد بسبب اغتصاب وقتل طبيبة كانت تبلغ من العمر 31 عاما في مدينة كولكاتا بشرق البلاد.وأفادت وسائل الإعلام بأن "السلطات ألقت القبض على عامل نظافة بتهمة الاعتداء جنسيا على التلميذتين داخل مدرسة في بادلابور بمطلع الأسبوع".ولم يرد مسؤولو الشرطة في البلدة على اتصالات ورسائل من رويترز أمس الثلاثاء.وأغلق المتظاهرون الغاضبون مسارات السكك الحديدية لساعات أمس مطالبين بالعدالة للطفلتين، في تكرار لاحتجاجات نظمها أطباء وجماعات نسائية في أرجاء البلاد.وقالت قناة "إيه.بي.بي" الإخبارية إن "السلطات أمرت ببقاء المدارس مغلقة وأوقفت خدمات الإنترنت لليوم الثاني على التوالي لقمع أي تجمعات أو احتجاجات".وصرح إكنات شيندي رئيس وزراء ولاية مهاراشترا بأنه "سيتم النظر في القضية من خلال محاكمة سريعة".وقال شيندي اليوم الأربعاء إن "الاحتجاجات لها دوافع سياسية".ومن المقرر أن تجري ولاية مهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، في وقت لاحق من العام انتخابات يواجه فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي معركة شرسة من ائتلاف معارض.وذكرت النائبة بالبرلمان فارشا جايكواد خلال احتجاج في مومباي اليوم الأربعاء أن "أحزاب المعارضة في مهاراشترا دعت إلى إضراب على مستوى الولاية يوم 24 اب".