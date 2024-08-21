55 قتيلا ومصابا بانفجار مصنع أدوية في الهند

وقال مدير شرطة المنطقة إم ديبيكا بحسب "رويترز": "محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع. وأصيب ما يقرب من 40 شخصا، وعمليات الإنقاذ جارية".واندلع الحريق الناجم عن الانفجار عصرا في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فدانا، وتعمل منذ عام 2019، في منطقة أناكابالي بالولاية.وقتل شخصان وأصيب 5 العام الماضي في حريق مماثل، شب بمفاعل مذيب في وحدة بمنطقة أناكابالي أيضا.