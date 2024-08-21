"جدري القردة".. تسجيل ألف إصابة جديدة في دولة أفريقية

أعلنت الكونغو اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بمرض جدري القرود في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وطلبت السلطات الصحية الإفريقية اللقاحات المطلوبة للمساعدة في مكافحة التهديد "المتنامي" لهذا الوباء المتسارع انتشاره في القارة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في القارة الإفريقية مثابة حالة طوارئ عالمية.

وأعلن وزير الصحة في الكونغو روجر كامبا، أن بلاده ستتلقى أولى جرعات اللقاحات المخصصة لمعالجة تفشي مرض جدري القرود الأسبوع المقبل من الولايات المتحدة.



وفقا للإحصاءات التي قدمتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت الكونغو على مدار الأيام السبعة الماضية، 1030 حالة من أصل 1405 حالة جديدة في إفريقيا



وينتمي مرض جدري القرود إلى نفس عائلة فايروس الجدري العادي، ولكنه يسبب أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، وينتشر في الغالب من خلال ملامسة الجلد للجلد، ويمكن للأشخاص الذين يعانون حالات أكثر خطورة أن يصابوا بآفات على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.



وقد تم الإبلاغ عن مرض الجدري في 12 دولة من أصل 54 دولة إفريقية خلال هذا التفشي، حيث سجلت دولة الكونغو معظم الحالات هذا العام.