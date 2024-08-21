واشنطن تعلن تدمير "نظام صواريخ" تابع للحوثيين

وقالت القيادة في بيان، "دمرنا نظام صواريخ أرض جو ورادارا تابعين للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "تم تحديد أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا لقواتنا والتحالف والسفن التجارية"، مشددة "اتخذنا هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.