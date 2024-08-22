خلال 8 أشهر.. الدفاع التركية تعلن تحييد 868 عنصرا مسلحا شمال العراق

جاء ذلك بحسب زكي آقتورك، مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.وأوضح آقتورك أن التحييد جرى خلال العمليات التي استهدفت العناصر بما يشمل شمالي العراق وسوريا، وعلى رأسها "بي كي كي/ واي بي جي- بي واي دي" و"داعش" و"غولن".وأشار إلى أن عدد الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 بلغ ألفا و763 بينهم 868 شمال العراق و895 شمال سوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.