كانت 3 وأصبحت 7.. سماء الصين مليئة بالشموس

وجرى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يوثق الظاهرة المحيرة والنادرة.وذكر موقع firstforwomen أن امرأة في تشنغدو، الصين شهدت ظاهرة يصعب وصفها بأي شيء آخر غير أنها مذهلة، إذ رأت الشمس إلى جانب ست شموس إضافية، لكن هل هذه ظاهرة جوية أم مجرد وهم بصري؟في حين أنه من المثير التفكير في أن هذا المشهد الهائل ربما كان حقيقيا، فقد دحض الخبراء مثل هذه الفرضية، معتبرين أن هذه الصور المثيرة حدثت نتيجة انكسار الضوء وتشتته.وأوضحوا أن انكسار الضوء وتشتته يحدث عندما يتغير مسار الضوء عندما يمر عبر وسط معين (في هذه الحالة الزجاج الطبقي)، حيث إن "النسخ" المتعددة من الشمس هي ببساطة صور افتراضية تنتجها كل طبقة من الزجاج، والضوء المرتد بين طبقات الزجاج في النافذة هو في الأساس ما تلخصه هذه الصور المرآة.في حين أن هذا الحدث المثير له تفسير منطقي وراءه، فإن هذا لم يمنع الناس من مشاركة حماسهم، وآرائهم الفريدة، ورؤاهم، حتى بعض النكات هنا وهناك.وقال أحد مستخدمي Reddit "يذكرني هذا بأسطورة صينية عن كيف كان هناك ذات يوم عدة شموس وكان الجو حارا لدرجة أن لا شيء كان ينمو، حتى استخدم أحد الآلهة القوس والسهم لإسقاط كل الشموس باستثناء واحدة".وعلق آخر: "عادةً ما أرى شموسا متعددة عندما أنظر من خلال عدسة تنظر من خلال نافذة تنظر من خلال الزجاج الأمامي. ستفي ألواح الزجاج المتعددة بالغرض"، ومزح ثالث قائلاً: "عندما تكون الأرض مصابة بالاستجماتيزم".