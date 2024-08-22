روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة وقود

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا شنت هجوما على عبارة محملة بصهاريج الوقود، ما أسفر عن نشوب حريق شب في ميناء القوقاز الروسي بمنطقة كراسنودار الجنوبية.

وأوضح بيان حكومي أنه يجري حاليا تقييم حجم الحريق وأي خسائر بشرية محتملة.



ونشرت عدة وسائل إعلام روسية صورا ومقاطع فيديو لما يبدو أنها لحريق وأعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الميناء. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية في هجوم الليلة الماضية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف.



وعلى الجانب الآخر قال ممثلو ادعاء اليوم الخميس، إن هجوما روسيا بقنبلتين موجهتين في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا على الحدود مع منطقة كورسك الروسية أسفر عن مقتل شخصين.