بعد واقعة الفنان محمد فؤاد.. بيان جديد من جامعة عين شمس

كما أكدت الجامعة فى بيان لها التزامها بالمسار القانونى، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، من خلال تحرير محضرين بشأن وقائع الاعتداء، وجار عرضهما على النيابة العامة.وتلتزم الجامعة بعدم الرد علي ما يثار حاليا لحين الانتهاء من التحقيقات، وتؤكد الجامعة ثقتها الكاملة في الأجهزة المنوطة بالتحقيق وفى قضاء مصر العادل.وتؤكد إدارة الجامعة أن خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية بجميع الأقسام تعمل على مدار الساعة لجميع المواطنين المصريين بأعلى قدر من الجودة والكفاءة.

*واقعة التعدي داخل مستشفى عين شمس التخصصيويأتي بيان جامعة عين شمس، بعد واقعة تعدي المطرب المصري محمد فؤاد على طبيب داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية، وتباينت التعليقات بين مدافع عن الفنان، ومتعاطف مع الطبيب.استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية لأقوال طبيب مستشفى عين شمس الذي اتهم المطرب محمد فؤاد بالتعدي عليه.وأكد الطبيب، خلال تحقيقات النيابة، أنه في أثناء مباشرة عمله داخل مستشفى عين شمس التخصصي، حضر محمد فؤاد بصحبة شقيقه المريض إلى غرفة الطوارئ، وتم عمل رسم قلب له في مدة قليلة.وأوضح أنه كان يستعجل الاستشاري المسؤول عن الحالة للاطمئنان على حالة المريض، لكنه فوجئ برد فعل الفنان محمد فؤاد عندما تعدى عليه بالضرب، ووجه إليه ألفاظًا خادشة للحياء، ولا يعلم سبب لجوئه لهذا الأمر.وبعد ساعات من هذه الواقعة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تدعي أنها على صلة قرابة مع المطرب محمد فؤاد، واستنكرت في مشادة كلامية مع العاملين في عين شمس ما حدث له في المستشفى من اعتداء حسبما قالت.لكن طارق العتر مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، نفى وجود صلة قرابة بين فؤاد وهذه السيدة التي زعمت أنها "ابنة شقيقته".