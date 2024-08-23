"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت.. ماذا عن العراق؟

ومع ذلك أكدت المجموعة الألمانية أنها ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 أغسطس/ اب، موضحة أنها ستستخدم "ممرا في شمال المجال الجوي العراقي" للوصول إلى أربيل.ومثل شركات الطيران الأخرى، علقت لوفتهانزا رحلاتها إلى الشرق الأوسط منذ بداية أغسطس، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها - حماس وحزب الله اللبناني - من جهة أخرى.