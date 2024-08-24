تشييع باكستانيين لقوا مصرعهم خلال توجههم الى العراق

السومرية نيوز – دولي

شيع المئات في أجزاء مختلفة من جنوب باكستان جنازات 28 شخصا لقوا حتفهم في حادث حافلة في إيران الأسبوع الماضي أثناء توجههم إلى العراق، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال جعفر حسين، زعيم ديني محلي من الطائفة الشيعية إن "ضحايا الحادث دفنوا في وقت لاحق في مقابر مختلفة في إقليم السند".

وأقيمت الجنازات بعد ساعات من نقل طائرة عسكرية الجثث والجرحى إلى البلاد بناء على أوامر من رئيس الوزراء شهباز شريف.

وكان جميع الضحايا من إقليم السند، حيث هبطت الطائرة.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحادث بالقرب من مدينة تافت، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وفي جنوب باكستان، قال زوار جاويد، والد رجل توفي، إن ابنه أرسل له رسالة على تطبيق "واتساب" قبل دقائق من الحادث، قائلا إن "فرامل الحافلة تعطلت، وبعد ذلك سمع أخبارا عن الحادث".

وفي تقرير تلفزيوني رسمي، ألقى محمد علي مالك زادة، وهو مسؤول طوارئ محلي إيراني، بـ"اللوم أيضا في الحادث على تعطل فرامل الحافلة وعدم انتباه السائق".

وكان الباكستانيون زوارا في طريقهم إلى مدينة بالعراق، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.