"غارة إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت "غارة إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن "مسيّرة إسرائيلية أغارت على بلدة كفركلا جنوبي لبنان، فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش شن غارات على مناطق عدة جنوبي لبنان".

وكان حزب الله اللبناني قال، اليوم، إنه استهدف بأسلحة رشاشة موقع رويسات العلم "ردا على اعتداءات العدو على أطراف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".