مسؤول أمريكي: 200 مستشار يدعمون السعودية لمواجهة الحوثيين.. لكن واشنطن غير منخرطة في الحرب

وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وتابعتها ، إن تستخدم القدرات الأمريكية للتزود بالوقود في الدفاع عن أجوائها ودعم القوات المناوئة للحوثيين.وأضاف أن نحو 200 مستشار أمريكي يقدمون المشورة في مراكز التخطيط داخل السعودية، ويساعدون القوات السعودية في تنفيذ عمليات الاستهداف بكفاءة وفاعلية.وأكد المسؤول أن القوات الأمريكية "ليست منخرطة في الحرب في "، مشيراً إلى أنه "ليست للولايات المتحدة أهداف خاصة هناك".