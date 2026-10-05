استثناءات جديدة على حظر الطيران الإيراني

والأحد استأنفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى جنوبي ، وذلك بعدما منحت استثناء من العقوبات يتيح تسيير مثل هذه الرحلات إلى المدينة.وفي سياق متصل، قال رئيس إن نحو 100 طائرة تضررت في الحرب الأخيرة، وأقل من 10 طائرات دمرت بالكامل، كما تضرر 27 مطارا إيرانيا.وأضاف المسؤول الإيراني: "لدينا 150 طائرة في الخدمة التشغيلية، لكن هذا لا يعني أن هذا العدد من الطائرات يحلق في الوقت الحالي".وتابع: "وفقا للخطط الموضوعة، سيصل عدد الطائرات في الأسطول إلى 200 خلال الأشهر الستة القادمة".وكانت أمهلت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني، حتى 23 ايلول الماضي للامتثال للحظر، مثل التوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.ويعرض عدم الامتثال تلك الشركات لخطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن نظام الدولار العالمي.