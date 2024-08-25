هدف عسكري محدد وهناك المزيد.. كيف تبادل حزب الله وإسرائيل القصف بوقت واحد؟

واستهدفت حركة حزب الله "هدفا عسكريا خاصا محددا وكذلك منصات القبة الحديدية الإسرائيلية ومواقع أخرى"، وبينما أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من الرد، اشارت الى ان الرد الكامل سيستغرق "بعض الوقت"، ومن غير المعلوم ما اذا ستكون هناك ضربات أخرى خلال اليوم ام الأيام المقبلة.وقال حزب الله في بيان إن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن بلغ أكثر من 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو، واستهداف 11 قاعدة وثكنة عسكرية.لكن بالتزامن مع ذلك، قالت إسرائيل إنها نفذت ضربة استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان ومواقع صواريخ قبل دقائق من انطلاقها نحو إسرائيل.وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن الولايات المتحدة وإسرائيل حصلتا على مدار الـ48 ساعة الماضية على معلومات استخباراتية أظهرت أن حزب الله يستعد لشن هجوم وشيك.وقال حزب الله إن "الهجوم الجوي الواسع النطاق" كان موجها "لهدف عسكري إسرائيلي محدد سيعلن عنه لاحقا، وضد عدة مواقع للعدو بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".