الهجرة الدولية تعلن وفاة وإصابة 27 شخصا بغرق قارب يقل مهاجرين

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، بوفاة 13 شخصا، بشكل مأساوي، فيما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن القارب كان قادما من جيبوتي وعلى متنه 25 مهاجرا إثيوبيا إلى جانب مواطنين يمنيين، مشيرة إلى أن من بين المتوفين 11 رجلا وامرأتان، وتم انتشال جثث المتوفين على طول شواطئ باب المندب بالقرب من الشورى في مديرية دوباب.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عمليات البحث مستمرة أملا في تحديد مكان المهاجرين المفقودين المتبقين والقبطان اليمني ومساعده، ولا يزال سبب غرق القارب غير واضح خلال هذه المرحلة، وفقا للبيان.

وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "إن هذه المأساة الأخيرة تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على هذا الطريق. فكل حياة تُفقد في هذه المياه الخطرة هي حيوات كثيرة للغاية، ومن الضروري ألا نعتبر هذه الخسائر المدمرة أمرا طبيعيا، بل نعمل بدلا من ذلك بشكل جماعي لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلاتهم".

قلوبنا مع أسر من فقدوا حياتهم، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لمنع وقوع مثل هذه الحوادث وحماية المهاجرين الضعفاء".