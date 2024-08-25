وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "أنطونيو غوتيريش قلق بشدة من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل".

وأضاف "غوتيريش يدعو إلى خفض فوري للتصعيد ويحث على وقف الأعمال القتالية".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، فيما اشار الى أن عقاب "العدو الصهيوني" سيكون شديدا وقاسيا جداً إذا تم المس بالمدنيين.

لكن بالتزامن مع ذلك، قالت "إسرائيل" إنها نفذت ضربة استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان ومواقع صواريخ قبل دقائق من انطلاقها.