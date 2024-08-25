واشنطن تصدر توجيهاً يخص حاملات طائرات في الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الأحد)، إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، ما يعزز الوجود العسكري الأميركي وسط تصاعد التوتر الإقليمي، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

ويمثل هذا الإعلان، الذي جاء في ملخص مكالمة بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، تحولاً.

وكان "البنتاغون" قد نشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في المنطقة مع خطة لتحلّ محلّ المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، فيما أشار الى أن عقاب "العدو الصهيوني" سيكون شديدا وقاسيا جداً إذا تم المس بالمدنيين

لكن بالتزامن مع ذلك، قالت "إسرائيل" إنها نفذت ضربة استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان ومواقع صواريخ قبل دقائق من انطلاقها.