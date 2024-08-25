​تعليق إيراني جديد يخص الرد على "إسرائيل": سيكون حاسماً

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، أن رد بلاده على "إسرائيل" سيكون حاسماً.​

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "ردنا على الهجوم الإسرائيلي في طهران سيكون حاسما ومحسوبا جيدا".

وأضاف "لا نخشى التصعيد ولكننا لا نسعى إليه على عكس إسرائيل".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، فيما أشار الى أن عقاب "العدو الصهيوني" سيكون شديدا وقاسيا جداً إذا تم المس بالمدنيين.

لكن بالتزامن مع ذلك، قالت "إسرائيل" إنها نفذت ضربة استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان ومواقع صواريخ قبل دقائق من انطلاقها.