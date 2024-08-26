الصحة العالمية تطلق خطة لوقف انتشار "جدري القردة"

وقالت المنظمة إنها "تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الإفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض".وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه".وأضاف أن المنظمة "زادت من عدد موظفيها في البلدان المتضررة".وصنفت منظمة الصحة العالمية في منتصف اب تفشي جدري القردة باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية.وأعلنت الكونغو وهي الدولة الأكثر تضررا، يوم الثلاثاء الماضي، اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بجدري القردة خلال الأسبوع السابق.وفي أحدث بيان لها عن تفشي المرض، ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض أنه حتى يوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 21300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة و590 حالة وفاة هذا العام في 12 دولة إفريقية.وينتمي جدري القردة إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، ولكنه يسبب عادة أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام بالجسم.وينتشر في الأغلب عبر ملامسة الجلد للجلد، بما في ذلك الجماع. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر خطورة أن يصابوا ببثور على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.