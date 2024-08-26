طهران تؤكد من جديد: الانتقام لهنية أمر حتمي

وقال باقري "هذه الحادثة (اغتيال هنية) لا يمكن نسيانها، والانتقام لدماء الشهيد مؤكد من قبل محور المقاومة وإيران".وأضاف "اغتيال الشهيد هنية في طهران أمر لا يمكن نسيانه والانتقام لدمائه من قبل محور المقاومة أو من قبل إيران أمر حتمي".وأكد أن إيران هي من يقرر الانتقام وأن محمور المقاومة سيتحرك بشكل منفصل ومستقل، في إشارة إلى عملية "يوم الأربعين" التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.