حزب الله يعلق على هجوم المسيرات: أصبنا الأهداف بدقة

السومرية نيوز – دولي

اعلن حزب الله اللبناني، عن مهاجمته بسرب من المسيرات مقر قيادة الفرقة 146، مبينا انه تم إصابة الأهداف بدقة.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، "شن مجاهدونا ‌‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة".

وأضاف "كما قصفنا تموضعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق المحافظة الوسطى بعدد من قذائف الهاون".