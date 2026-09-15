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الشرع: نتوقع أن يصل حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار
دوليات
2026-09-15 | 05:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
72 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
توقع الرئيس السوري أحمد الشرع نمو الاقتصاد السوري ليصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري من 32 مليار دولار سجلها في 2025.
وقال الشرع في كلمة بجلسة حوار بعنوان "
سوريا
المستقبل" في قمة
الإعلام العربي
2026 المنعقدة في
مركز دبي التجاري العالمي
"عند تحرير دمشق عام 2024 كان حجم الاقتصاد 20 مليار دولار، وهذا رقم متواضع، وفي عام 2025 نما إلى 32 مليار دولار، وتوقعاتنا أن يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار"، مشيرا الى ان "سوريا تحولت من كونها مصدرة للكبتاغون ومنطقة نزاع إلى منطقة استقرار، والعالم بدأ يتحدث عنها كممر تجاري آمن لسلاسل التوريد ما بين الشرق والغرب".
وأضاف ان "سوريا مرت بـ 60 سنة من الفساد الإداري وسوء التخطيط، وهي الآن تقوم بإعادة بناء نفسها ومؤسساتها، ولهذه المرحلة ظروف خاصة نحاول فيها الاستفادة من كل التجارب رغم التحديات"، موضحا ان "سوريا التي كان يراها العالم والإعلام مشكلة كبيرة تحولت إلى فرصة عظيمة يستفيد منها الجميع، وعادت لدورها الإقليمي والدولي".
وذكر ان "الإمارات كانت من أوائل الدول التي اقتنصت الفرص في سوريا، حيث استثمرت موانئ دبي في ميناء طرطوس"، موضحا ان "سوريا الآن فيها فرص عظيمة لدول
الخليج
والدول المحيطة بنا وأوروبا، وهناك مشاريع لاستثمارات ضخمة".
وبين ان "موقع سوريا يخدم المنطقة، واستقرارها مصلحة مشتركة للجميع."، موضحا ان "العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كثيرة جدا بعضها يعود لعام 1979، وهناك أجيال بأكملها لم تتعرف على آليات التداول المالي والضمانات البنكية وما إلى ذلك، ورفع العقوبات هو ولادة جديدة لسوريا".
وأشار الى ان "سوريا تمر بمرحلة تحول من نظام أشبه بالاشتراكي كله فساد وبيروقراطية إلى نظام متحرر فيه دعم للقطاع الخاص والاقتصاد الحر"، لافتا الى ان "القطاع الزراعي في سوريا مهم، وفي حال توفر
التقنيات الحديثة
قد تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة".
وتابع ان "سوريا ستكون بلدا قويا فيه نمو اقتصادي وعلمي وفي جميع مناحي الحياة، يحفظ كرامة المواطن واستقلاليته وعزته".
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