الشرع: نتوقع أن يصل حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار

وقال الشرع في كلمة بجلسة حوار بعنوان " المستقبل" في قمة 2026 المنعقدة في "عند تحرير دمشق عام 2024 كان حجم الاقتصاد 20 مليار دولار، ‏وهذا رقم متواضع، وفي عام 2025 نما إلى 32 مليار دولار، وتوقعاتنا أن يصل ‏في العام الجاري إلى 50 مليار دولار"، مشيرا الى ان "سوريا تحولت من كونها مصدرة للكبتاغون ومنطقة نزاع إلى منطقة ‏استقرار، والعالم بدأ يتحدث عنها كممر تجاري آمن لسلاسل التوريد ما بين الشرق ‏والغرب".وأضاف ان "سوريا مرت بـ 60 سنة من الفساد الإداري وسوء التخطيط، وهي الآن ‏تقوم بإعادة بناء نفسها ومؤسساتها، ولهذه المرحلة ظروف خاصة نحاول فيها الاستفادة ‏من كل التجارب رغم التحديات"، موضحا ان "سوريا التي كان يراها العالم والإعلام مشكلة كبيرة تحولت إلى فرصة ‏عظيمة يستفيد منها الجميع، وعادت لدورها الإقليمي والدولي".وذكر ان "الإمارات كانت من أوائل الدول التي اقتنصت الفرص في سوريا، حيث ‏استثمرت موانئ دبي في ميناء طرطوس"، موضحا ان "سوريا الآن فيها فرص عظيمة لدول والدول المحيطة ‏بنا وأوروبا، وهناك مشاريع لاستثمارات ضخمة".وبين ان "موقع سوريا يخدم المنطقة، واستقرارها مصلحة مشتركة للجميع."، موضحا ان "العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كثيرة جدا بعضها يعود ‏لعام 1979، وهناك أجيال بأكملها لم تتعرف على آليات التداول المالي ‏والضمانات البنكية وما إلى ذلك، ورفع العقوبات هو ولادة جديدة لسوريا".وأشار الى ان "سوريا تمر بمرحلة تحول من نظام أشبه بالاشتراكي كله فساد ‏وبيروقراطية إلى نظام متحرر فيه دعم للقطاع الخاص والاقتصاد الحر"، لافتا الى ان "القطاع الزراعي في سوريا مهم، وفي حال توفر ‏قد تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة".وتابع ان "سوريا ستكون بلدا قويا فيه نمو اقتصادي وعلمي وفي جميع مناحي الحياة، يحفظ كرامة المواطن ‏واستقلاليته وعزته".