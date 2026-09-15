600 هجوم بالعراق.. الخسائر الأميركية جراء الضربات الإيرانية في الخليج

ووفقا للتقرير المكون من 44 صفحة، فإن هذه البعثات تقع في والكويت والسعودية والإمارات، حيث وقعت أشد الأضرار في العراق بتكاليف تجاوزت 157 مليون دولار، تلته بأضرار تجاوزت 14 مليون دولار، ثم بـ11.5 مليون دولار، بينما تكبدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات أضرارا بقيمة 125 ألف دولار، وتعرضت البعثة الأمريكية في العراق لأكثر من 600 هجوم إيراني.وتضررت أو دمرت أكثر من 50 طائرة أمريكية منذ بدء الحرب، وفقا للتقرير، بما في ذلك 4 طائرات F-15E، وسبع طائرات تزويد بالوقود KC-135، وأربع مروحيات AH-6، و30 طائرة بدون طيار MQ-9 على الأقل.واستهدفت القوات الإيرانية منذ انطلاق عملية "الغضب الملحمي" في 28 شباط قواعد عسكرية أمريكية مختلفة في ، غير أن ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بمواقع دبلوماسية واستخباراتية في تلك الدول.وقدر البنتاغون تكلفة الحرب من 28 فبراير إلى 29 يونيو بـ33.4 مليار دولار، وهو مبلغ لا يشمل تكاليف إصلاح البنية التحتية.وفي تموز قال وزير الحرب بيت هيغسيث لمشرعي إن التكلفة التقديرية لحرب بلغت 37.5 مليار دولار، وهو تقدير اعتبره بعض الخبراء منخفضا.وأفادت بأنها تكبدت حتى 2 حزيران تكاليف بقيمة 113 مليون دولار مرتبطة بالحرب، محذرة من أن التكاليف مرشحة للارتفاع مع استمرار تقييم الأضرار.وقد قلل كبار مسؤولي الإدارة في بعض الأحيان من شأن الأضرار التي ألحقتها الطائرات الإيرانية الانتحارية والصواريخ بقواعد عسكرية أميركية وطائرات وأصول أخرى في مسرح .غير أن بعض المسؤولين كانوا أكثر صراحة، حيث قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو عن الأضرار التي لحقت بمنشأة الدعم البحري في ، التي تعمل كمقر للقوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية والأسطول الخامس: "لقد دمروا البحرين تدميرا هائلا".