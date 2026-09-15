البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران

ويقدر تقرير للبنتاغون أن العملية الأمريكية ضد كلفت في الفترة ما بين 28 شباط و30 حزيران، نحو 33,4 مليار دولار، أنفق منها 22,3 مليار دولار على الذخائر وحدها.وأفاد التقرير بأن "استهلاك الذخيرة خلال عملية الغضب الملحمي تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة".لكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.وعندما أفادت تقارير صحافية في يونيو بأن تفرض قيودا على استخدام صواريخها، خصوصا الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد أن البلاد تملك "كميات هائلة من الذخيرة".ومطلع ايلول، كان الرئيس الأمريكي ما زال يصر على أن الولايات المتحدة تملك "كميات غير محدودة من الذخيرة".وجاء في تقرير البنتاغون أنه "رغم الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية، ألحقت الضربات الإيرانية أضرارا ودمرت مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في كل من والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن".وتقدر الوثيقة عدد العسكريين الأمريكيين المشاركين في حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط بضربات إسرائيلية أمريكية على إيران، بأكثر من 50 ألفا.