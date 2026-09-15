السعودية تصدر تحذيرا من خطر محتمل ⁠في مكة المكرمة

ونقلت رويترز عن الدفاع المدني السعودي قوله ان "إنذارا صدر اليوم، يحذر من خطر محتمل ⁠في المكرمة، وذلك للمرة الأولى خلال موجة الهجمات الحالية، قبل أن يعلن زوال ‌الخطر".وأفاد ⁠التلفزيون الرسمي بأن "الإنذار الذي لم يستمر طويلا ⁠شمل كذلك كلا من الطائف ⁠وجدة".