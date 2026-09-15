الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق

سعر البيع: 157500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 156500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 156800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 156750 دينار مقابل كل 100 دولار