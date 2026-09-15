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السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم أدين بجرائم إرهابية
دوليات
2026-09-15 | 08:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
233 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
السعودية
، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم باكستاني يدعى سليمان
أمجد حسين
، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شملت قتل شخص، حيازة السلاح، والتخطيط لاستهداف آخرين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الجهات الأمنية تمكنت من توقيف الجاني وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث ثبتت إدانته وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأصبح نهائياً بعد استئنافه وتأييده من
المحكمة العليا
وصدور
أمر ملكي
بإنفاذه، وقد نُفذ الحكم في
منطقة القصيم
".
وأكدت الداخلية "حرص الحكومة
السعودية
على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتطبيق أحكام
الشريعة
الإسلامية بحق كل من يتعدى على الآمنين".
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