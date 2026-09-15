السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم أدين بجرائم إرهابية

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الجهات الأمنية تمكنت من توقيف الجاني وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث ثبتت إدانته وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأصبح نهائياً بعد استئنافه وتأييده من وصدور بإنفاذه، وقد نُفذ الحكم في ".وأكدت الداخلية "حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتطبيق أحكام الإسلامية بحق كل من يتعدى على الآمنين".