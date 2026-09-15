عمان تجلي 23 بحاراً إثر هجوم استهدف ناقلة بهرمز وفقدان اثنين آخرين

وأوضح المركز أن الناقلة تعرضت للهجوم على بعد نحو 103 أميال بحرية من شمال شرق محافظة مسندم، مشيراً إلى أن سفينة تابعة للبحرية العمانية قامت بعمليات الإنقاذ قبل الناقلة إلى أحد الموانئ العمانية.وتزامن الحادث مع إعلان تلقيها بلاغاً بشأن تعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول في الممر المائي ذاته، في ظل توتراً أمنياً متصاعداً يشهده وحوادث متكررة استهدفت حركة الملاحة وسفن الشحن التجارية مؤخراً.