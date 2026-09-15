"إسرائيل" تعلن اغتيال قياديين من حماس أحدهما قاد تدريبات "7 أكتوبر"

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، واوية، أن الغارة على خانيونس أسفرت عن مقتل رأفت أبو الزمر، الذي وصفته بقائد سرية في هيئة العمليات ومسؤول تدريب المقاتلين، بينما استهدفت الغارة الأخرى في مدينة عجور العامل في إنتاج الوسائل القتالية.وأشارت واوية إلى أن أبو الزمر كان قاد تدريبات للمقاتلين في الجناح العسكري لحركة حماس، استعداداً لهجمات السابع من أكتوبر، وواصل خلال الفترة الأخيرة التدريب وتطوير القدرات القتالية للحركة، وفق وقولها.