رصد 5 بقع نفطية ضخمة في مضيق هرمز

وذكرت المنظمة أن التلوث وصل إلى الساحل الإيراني قرب المناطق المحمية في التي تضم غابات مانجروف واسعة، كما ظهرت بقعة أخرى على الساحل الجنوبي الذي يعد محطة رئيسية للطيور المهاجرة.وتشير التقديرات إلى أن تسرب النفط قد يكون مرتبطاً بغرق ناقلة النفط "ريسكو" عقب هجمات في المنطقة، إلى جانب اتساع بقعة نفطية أخرى قبالة مرتبطة بناقلة "كارولاين بيزينجي" الخاضعة للعقوبات، والتي وصلت المساحة المرئية لتلوثها إلى نحو 600 كيلومتر مربع وسط صعوبة تحديد الأسباب الدقيقة للتسرب بدقة بسبب محدودية البيانات وتغيرات الطقس.