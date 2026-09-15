واشنطن تؤكد: الهدنة مع الحوثيين لا تزال قائمة

وأكد هاكابي في تصريحات صحفية، "استمرار الهدنة بين والحوثيين، مشيراً إلى أن الصراع ينحصر في اشتباك بين واليمن ولم يمتد فعلياً ليشمل أنحاء المنطقة".وتتزامن هذه التصريحات مع تطورات ميدانية متسارعة، شملت إعلان تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" ومنشآت طاقة لهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.كما يأتي التصعيد في وقت سيطر فيه الحوثيون على مدينة المخا الساحلية وتقدموا على ساحل البحر الأحمر، مما عزز نفوذهم على ممر باب المندب الحيوي لحركة الشحن العالمية.