الاتحاد المغربي يدافع عن حقه في استضافة نهائي مونديال 2030

وفي مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أوضح لقجع أن الدول الثلاث تعمل بمنطق التكامل الحضاري والثقافي لا التنافس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وإفريقيا يمتلكان الحق الكامل في احتضان النهائي التاريخي.وتأتي تصريحات لقجع بعد جدل أثاره إعلانه السابق عن استضافة إقليم بنسليمان للمباراة النهائية، وهو ما دفع (فيفا) إلى تأكيد أن حسم ملعب النهائي لم يتم بشكل رسمٍّي بعد.ولا يزال التنافس قائماً بين الطموح لاستضافة اللقاء على ملعب المرتقب في بنسليمان، والرغبة في إقامة النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة .