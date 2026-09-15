بدء محاكمة شرطية ألمانية بتهمة اغتصاب مراهقة وجرائم إباحية



بدأت المحكمة الإقليمية لمدينة تراونشتاين الألمانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة شرطية موقوفة عن العمل تبلغ من العمر 55 عاماً، بتهمة اغتصاب مراهقة وحيازة وإنتاج مواد إباحية وحشية للأطفال والحيوانات.

وبحسب التحقيقات، تواجه المتهمة تهماً خطيرة تشمل اغتصاب ابنة صديقتها داخل مطعم في اب 2025، إلى جانب حيازة وإنتاج مئات الملفات التي تتضمن مشاهد عنيفة لأطفال تصل أعمار بعضهم إلى ثلاث سنوات.



من جهتها، طالبت هيئة الدفاع بعقد الجلسات بشكل غير علني، مقترحةً الدخول في محادثات قانونية للتوصل إلى تسوية مشروطة باعتراف المتهمة، في وقت حددت فيه المحكمة 4 جلسات لإصدار الحكم النهائي.