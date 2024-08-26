"الأشباح".. سلاح أوكرانيا الجديد خلف الخطوط الروسية

وقال قائد الحركة وهو عقيد في القوات الخاصة، إن الحركة هذه التي تديرها القوات الخاصة الأوكرانية تنمو بشكل مستمر، لافتا إلى أن أبواب الشبكة مفتوحة أمام أي شخص بالغ، كبير السن، أو صغير السن، ذكر، أم أنثى (...) يحتاجون فقط أن يكونوا مخلصين لأوكرانيا وشجعان".وتشمل مهام الشبكة الأوكرانية داخل الأراضي التي استولت عليها موسكو، وفق ميكولا التجسس والتخريب و"القضاء" على القوات الروسية.وأوضح أن المقاتلون ينشطون في شبه جزيرة القرم، وكذلك في أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا وقاموا بأعمال داخل روسيا، كما يتم إنشاء مجموعات - كإجراء احترازي - في أجزاء من أوكرانيا قد تقع تحت السيطرة الروسية.ولفت قائد القوات الخاصة الأوكرانية إلى "أن المدنيين في روسيا الذين يعارضون حكم الرئيس في التعلم من المقاومة الأوكرانية لمساعدتهم في عملياتهم الخاصة".وقال القائد، وهو عقيد في القوات الخاصة الأوكرانية إن "العمل الذي تقوم به شبكة المقاتلين بالطبع، العمل الذي يقوم به شعبنا خطير (...) لقد مات العديد من شعبنا أثناء عملهم وانتهى بهم المطاف في السجون الروسية (...) لكن هذا لا يخيفنا، لأن هدفنا يبرر الخسائر التي نتكبدها".