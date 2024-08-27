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تحذير دولي من وقوع حادث نووي في روسيا
دوليات
2024-08-27 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,703 مشاهدة
حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، ضد خطر وقوع حادث نووي في محطة كورسك للطاقة النووية في إقليم كورسك الذي اقتحمته قوات أوكرانية مؤخرا.
وقال غروسي إن المفاعل النووي بالمحطة "معرض بشدة" لهجوم، وذلك خلال عملية تفتيش قادها الثلاثاء.
وأضاف غروسي: "قلب المفاعل الذي يحتوي على مواد نووية محمي بسقف عادي فقط. وهذا يجعله مكشوفا وهشا للغاية، مثلا أمام تأثير مدفعي أو طائرة بدون طيار أو صاروخ".
وأضاف غروسي: "لهذا السبب نعتقد أن وجود محطة للطاقة النووية من هذا النوع، على مقربة شديدة من نقطة اتصال أو جبهة عسكرية، هو حقيقة خطيرة للغاية ونحن نأخذها على محمل الجد".
وأضاف أن المحطة لديها نفس نوع المفاعل الموجود في تشيرنوبيل، لكن سيكون من المبالغة المساواة بين الاثنين.
وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، بأن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.
وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف: "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كيلومترا مربعا من الأراضي ومئة بلدة.. تم أسر 594 عنصرا من القوات الروسية في هذه المنطقة".
يأتي هذا في وقت وردت فيه أنباء عن قيام القوات الأوكرانية بشن هجوم على موقع حدودي في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لكورسك.
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