شلل بمطار ومؤسسات عامة في هولندا بسبب عطل معلوماتيّ

وقالت وسائل الاعلام انه "بقيت الطائرات متوقفة في مطار أيندهوفن (جنوب شرق) الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية".وذكر الموقع الإلكتروني للمطار "بسبب تعطل الشبكة، أصبحت الملاحة الجوية غير ممكنة في مطار أيندهوفن. ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه تسوية الوضع".ويبدو أن مطار سخيبول الواقع بالقرب من أمستردام، وهو أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، يعمل بشكل طبيعي. كما عرقل العطل اداء العديد من المؤسسات العامة في هولندا.وقال خفر السواحل في بيان إن "الاتصال به "متعذر" عبر الهاتف أو لاسلكيا بسبب العطل، وطلب من الأشخاص الذين يطلبون الطوارئ الاتصال بالرقم 112".كما تعذر الوصول إلى مركز الاتصال التابع للشرطة العسكرية الهولندية، بحسب السلطات.الشهر الماضي، أدى عطل معلوماتي غير مسبوق إلى اضطرابات لدى شركات طيران ومصارف ووسائل إعلام في جميع أنحاء العالم، ونجم عن تحديث فيه خلل لبرنامج مضاد للفيروسات.