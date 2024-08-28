مجلس الامن يمدد عمل "اليونيفيل" لعام آخر في لبنان

وذكرت وكالة "رويترز"، ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وافق بالإجماع على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في (اليونيفيل) لعام آخر في لبنان.وتسيّر اليونيفيل دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل.وكانت قد أُنشئت اليونيفيل في 1978، ويجري تجديد مهمة اليونيفيل سنويًّا، وكان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية السبت المقبل.ويأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على مدى الأشهر العشرة الماضية، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي.