انفجار بمنشأة تابعة للحرس الثوري في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بانفجار داخل منشأة تابعة للحرس الثوري في أصفهان.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن تلك الو سائل، أن "شخصا قتل وأصيب 10 آخرون في انفجار بمنشأة تابعة للحرس الثوري في أصفهان وسط إيران".