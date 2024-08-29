بأوامر ملكية.. تغييرات بمناصب عسكرية عليا في السعودية

وقالت الوكالة ان "الأوامر الملكية تضمنت أولاً إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إعفاء الفريق الركن فهد الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن".وأضافت: "تضمنت تفاصيل الأوامر الملكية التي أعلنها الديوان الملكي السعودي، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بإعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، بجانب ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، فضلاً عن تعيين الفريق فهد المطير مستشاراً في مكتب وزير الدفاع".وأشارت الوكالة الى انه "في سياق الأوامر الملكية اشتملت على ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية، في المقابل تضمنت الأوامر الملكية إعفاء سمير الطبيّب المستشار في أمانة مجلس الوزراء، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة".