اول تعليق تركي على حادثة سقوط الطائرة في كركوك

السومرية نيوز – دولي

علقت الحكومة التركية، على حادثة سقوط الطائرة في أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا بدأت التنسيق مع السلطات العراقية للكشف عن ملابسات حادث سقوط طائرة مسيرة في كركوك"، مؤكدا "عزم أنقرة التام على مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "تركيا تستمر في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يتمركز داخل أراضي العراق، وفقاً لمبدأ الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف كتشالي: "هناك إرادة قوية ومشتركة تزداد قوة بين تركيا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "العراق أعلن مؤخرا حظر "بي كي كي"، وأن أنقرة شهدت في 15 آب الجاري، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، مشددا على أن هذه التطورات من نتاج تلك الإرادة".

وأوضح أن "كلا البلدين عازمان على ضمان تحقيق نتائج ملموسة من هذا التعاون على الأرض، وزيادة التنسيق بين السلطات المختصة في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق امس الخميس، أعلن بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق سقوط طائرة مسيرة بكركوك في ساعات الصباح، وأنه تبين لاحقا أنها مسيّرة تركية.

وأشارت القيادة إلى تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لمعرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث.