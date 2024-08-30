بتهمة الانتماء لداعش.. اعتقال 119 شخصاً في تركيا

وأوضح يرلي كايا، على منصة "إكس"، أنه قُبض على هؤلاء المشتبه بهم في 23 ولاية، بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير.والأسبوع الماضي، أعلن الوزير الذي يبلّغ بانتظام عن عمليات تستهدف "داعش"، القبض على 65 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.ومنذ الأول من تموز، أُوقف أكثر من 3600 مشتبه به في البلاد، بحسب السلطات.واستقرّ بعض هؤلاء المشتبه بانتمائهم لداعش في تركيا بعد انهياره في عام 2019.وتنفذ عصابات هجمات مميتة في البلاد، أسفرت إحداها في ملهى ليلي في إسطنبول عن مقتل 39 شخصاً عام 2017.