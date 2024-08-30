زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم مقاتلة إف-16

وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.ولقي طيار أوكراني حتفه عندما تحطمت طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16"، يوم الإثنين.وذكرت مصادر أن الطيار أوليكسي ميس المعروف باسم "مونفيش" قُتل في الحادث أثناء "صد أكبر هجوم جوي على الإطلاق" من قبل روسيا ضد أوكرانيا، مضيفة أن الطيار دُفن يوم الخميس.وتابعت: "قوات الدفاع الأوكرانية لا تعتقد أن خطأ الطيار كان وراء الحادث".وجاء الحادث بعد أسابيع فقط من وصول المقاتلات التي طال انتظارها إلى أوكرانيا.