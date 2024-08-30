السعودية.. سيول قوية في المدينة المنورة (فيديوهات)

سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في #المدينه_المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها ‼️
30-8-2024
Medina - Ksa 🇸🇦#Floods@RamziAlsulami2 pic.twitter.com/xMvINP2BCJ
— Ramzi Alsulami (@RamziAlsulami2) August 30, 2024
سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في #المدينه_المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها ‼️
30-8-2024
Medina - Ksa 🇸🇦#Floods@RamziAlsulami2 pic.twitter.com/xMvINP2BCJ
#المدينة_المنورة
🚨 *سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في المدينة المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها* ‼️@RamziAlsulami2
30-8-2024
Medina - Ksa 🇸🇦#Floods
Eng. Ramzi Obaidallah Alsulami
وكالة الخدمات - Services agency
أمانة محافظة جدة pic.twitter.com/fpHEpYGDxN
— Ramzi Alsulami (@RamziAlsulami2) August 30, 2024
#المدينة_المنورة
🚨 *سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في المدينة المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها* ‼️@RamziAlsulami2
30-8-2024
Medina - Ksa 🇸🇦#Floods
Eng. Ramzi Obaidallah Alsulami
وكالة الخدمات - Services agency
أمانة محافظة جدة pic.twitter.com/fpHEpYGDxN