السعودية.. سيول قوية في المدينة المنورة (فيديوهات)

وثقت مقاطع فيديو متداولة في السعودية، الجمعة، لحظة مداهمة السيول القوية لـ"حي الشهداء" في المدينة المنورة، وجرفها عددا من المركبات.

وتداول ناشطون على منصة "إكس" مقاطع فيديو تظهر قوة السيول وجريانها في "حي الشهداء" في المدينة المنورة، وغمرها للطرقات وجرفها للسيارات. سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في #المدينه_المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها ‼️

30-8-2024

Medina - Ksa 🇸🇦#Floods@RamziAlsulami2 pic.twitter.com/xMvINP2BCJ — Ramzi Alsulami (@RamziAlsulami2) August 30, 2024



ومساء اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة إنذارا جديدا: ومساء اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة إنذارا جديدا: #المدينة_المنورة

🚨 *سيول جارفة الان تجتاح حي الشهداء في المدينة المنورة و تجرف عدد من المركبات في طريقها* ‼️@RamziAlsulami2



30-8-2024

Medina - Ksa 🇸🇦#Floods



Eng. Ramzi Obaidallah Alsulami



وكالة الخدمات - Services agency

أمانة محافظة جدة pic.twitter.com/fpHEpYGDxN — Ramzi Alsulami (@RamziAlsulami2) August 30, 2024



- نوع الإنذار: إنذار برتقالي.



- المنطقة: منطقة المدينة المنورة.



المحافظات والمراكز: المدينة المنورة: كامل المحافظة

- الحالة:أمطار متوسطة.



- التأثيرات المصاحبة للحالة:



رياح شديدة السرعة، شبه إنعدام لمدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية، تجمع للمياه. - نوع الإنذار: إنذار برتقالي.- المنطقة: منطقة المدينة المنورة.المحافظات والمراكز: المدينة المنورة: كامل المحافظة- الحالة:أمطار متوسطة.- التأثيرات المصاحبة للحالة:رياح شديدة السرعة، شبه إنعدام لمدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية، تجمع للمياه.

