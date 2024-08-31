تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

وقالت الوزارة في بيان، نقلته "الاناضول"، إن "القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 3 مسلحين شمالي العراق في إطار سلسلة عمليات "المخلب ـ القفل".وأشارت إلى تحييد 3 مسلحين في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي ينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.