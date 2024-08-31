اثناء الغناء.. رابر امريكي يفقد حياته على المسرح

وظهر "الرابر" الأمريكي وهو بدون قميص على المسرح، محاولًا إثارة حماس الجمهور.بعد ذلك، توجه نحو منصة "الدي جي" وبدأ بالتحدث إلى جمهوره، ولكنه فجأة انهار وسقط على الأرض.وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد تعرض "الرابر" لأزمة طبية مفاجئة أدت إلى انهياره.وقام عددًا من الأشخاص الذين تجمعوا حوله بعد سقوطه خلف شاشة الموسيقى على المنصة، وحاولوا إنعاشه بالضغط على صدره، ولكن دون جدوى.وتم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.