ماذا قال بوتين عن تأثير المتحولين جنسيا على الرياضة النسائية

وجاء ذلك خلال درس مفتوح نظم اليوم في المدرسة رقم 20 في عاصمة جمهورية توفا الروسية (كيزيل)، بمناسبة بداية العام الدراسي.وبحسب الرئيس الروسي "المتحولون جنسيا يتسببون في أضرار لا يمكن إصلاحها للرياضات النسائية".مضيفا: "بعد كل شيء، يمكن لأي رجل ببساطة أن يعلن نفسه كإمرأة ويتنافس في أي رياضة".وأشار بوتين إلى أن الأمر سيؤدي لعدم إعطاء أي فرصة للنساء للحصول على الجوائز، وخاصة المراكز الأولى.وفي وقت سابق، حدد لاعب المنتخب الروسي السابق ألكسندر موستوفوي توقيت ظهور المتحولين جنسيا في كرة القدم، ورأى أن هذا سيحدث خلال 10 سنوات قادمة.في 13 أغسطس، باتت العداءة الإيطالية فالنتينا بيتريلو أول شخص متحول جنسيا في تاريخ الألعاب البارالمبية، وقامت الرياضية البالغة 50 عاما بالتحول جنسيا في عام 2019.