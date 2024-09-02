تحذير إيراني من عواقب جرائم إسرائيل المتصاعدة في غزة والضفة

وقال عراقجي في منشور له عبر موقع "إكس" اليوم الاثنين "إن الكيان الصهيوني يسعى من خلال التمادي في جرائمه بغزة والدفع بآلة القتل إلى الضفة الغربية، لتصعيد التوتر في المنطقة وجرها نحو أزمة خطيرة".وأضاف "لو تنصل أنصار تل أبيب الغربيون عن وضع حد لتمادي الكيان الصهيوني في تصعيده وسلوكه الإجرامي فهم شركاء ويتحملون المسؤولية قبال تلك الممارسات".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من تشرين الاول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال أكثر من 9000 آخرين.