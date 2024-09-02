موقف إيراني جديد: نبحث عن خفض التوتر ونتنياهو لا يسعى لذلك

أكدت إيران، مساء الاثنين، أنها تبحث عن خفض التوتر، فيما اشارت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى الى ذلك.

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إن بلاده "تبحث عن خفض التوتر لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتوسيع العنف بكل المناطق ومنها الضفة الغربية". وأفاد بأنه "على الجميع اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف العنف والحرب في غزة". وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.